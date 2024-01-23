Kampanye Akbar Disebut Tak Efektif, Begini Kata Ganjar Pranowo

SALATIGA - Capres nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menanggapi soal isu efektif tidaknya kampanye akbar dalam Pemilu 2024 ini. Adapun efektif tidaknya kampanye itu bergantung pada cara penyampaiannya.

"Ya bisa jadi, makanya yang kita perlukan hari ini model-model kampanye lebih cerdas, lebih baru, ada melalui jejaring, baik itu elektronik maupun manual," ujar Ganjar pada wartawan, Selasa (23/1/2024).

Menurutnya, memang perlu model-model kampanye lebih cerdas dan baru agar kampanye lebih efektif. Meski begitu, soal efektif tidaknya kampanye semua bergantung cara penyampaiannya.

"Kampanye terbuka sudah dijadwalkan, pasti kita akan mengikuti. Soal efektif atau tidak, tergantung cara menyampaikan," tuturnya.

Ganjar, yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu menambahkan, rata-rata suara-suara yang tradisional, mereka akan solid terus hingga mengajak para pemilih baru ingin mencoba suasana baru. Itulah ruang terbuka yang bisa diikuti.

(Awaludin)