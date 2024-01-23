Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Bertemu Caleg Partai Koalisi hingga Relawan di Salatiga, Ganjar: Jangan Takut Tekanan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |13:03 WIB
Bertemu Caleg Partai Koalisi hingga Relawan di Salatiga, Ganjar: Jangan Takut Tekanan
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: MPI/Ari)
A
A
A

SALATIGA - Capres nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan TPD, TPC, Caleg Partai Koalisi, hingga relawan Salatiga di Gedung Korpri, Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa (23/1/2024). Ganjar pun mengingatkan agar jangan takut pada tekanan.

"Kami mendapatkan informasi kesiapan dari kawan-kawan menghadapi pemilu, dan mereka terus saja bergerak berkolaborasi dengan partai dengan para relawan. Termasuk isu-isu baru, kami selalu mengingatkan jangan takut dengan tekanan, tetap maju dan mereka rata-rata menunjukkan semangat itu," ujar Ganjar pada wartawan, Selasa (23/1/2024).

Menurutnya, dalam pertemuan itu, dia mengingatkan untuk tak takut dengan tekanan, yang mana disambut dengan semangat mereka. Saat dia tidur di rumah rakyat kawasan Wonosari, Jogjakarta kemarin, ada sesepuh masyarakat yang menceritakan jika mereka tidaklah takut.

"Mereka cerita yang sudah sepupuh, kami nggak takut loh pak. Cerita-cerita yang muncul itu. Kami konsisten dan akan tetap punya dukungan yang bulat," tuturnya.

Ganjar, yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu menerangkan, dia mendengarkan suara dari masyarakat secara langsung, yang mana merupakan suara rakyat sejati yang hatinya telah jelas dalam memilih siapa sosok pemimpin ideal mereka.

(Awaludin)

      
