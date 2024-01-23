Bertemu Caleg Partai Koalisi hingga Relawan, Ganjar Sebut Salatiga Bisa Beri Contoh Baik

SALATIGA - Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan TPD, TPC, caleg partai koalisi, hingga relawan di Gedung Korpri, Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa (23/1/2024). Ganjar pun menyebutkan jika Salatiga bisa memberikan contoh yang baik.

Capres yang diusung Partai Perindo itu mengatakan, waktu kampanye semakin pendek. Namun, semua teman-teman di Salatiga memiliki rumus tersendiri untuk menggerakkan masyarakat.

"Lalu juga di Salatiga ini adalah kota yang sangat plural, kota di mana banyak suku agama, etnis, ras ada di sini. Salatiga ini bisa memberikan contoh yang baik," ujarnya pada wartawan, Selasa (23/1/2024).

"Kemarin pas presiden ke sini mereka juga menyambut dengan baik tak dengan kebencian, marah-marah. Menurut saya itu cara-cara yang cukup elegan," tuturnya.

Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu menerangkan, sejatinya masyarakat Salatiga sempat menanyakan kapan dia bakal ke Salatiga. Kini, dia pun akhirnya bisa ke Salatiga bertemu dengan para relawan tersebut.