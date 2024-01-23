Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bertemu Caleg Partai Koalisi hingga Relawan, Ganjar Sebut Salatiga Bisa Beri Contoh Baik

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |12:41 WIB
Bertemu Caleg Partai Koalisi hingga Relawan, Ganjar Sebut Salatiga Bisa Beri Contoh Baik
Ganjar Pranowo di Salatiga. (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

SALATIGA - Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan TPD, TPC, caleg partai koalisi, hingga relawan di Gedung Korpri, Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa (23/1/2024). Ganjar pun menyebutkan jika Salatiga bisa memberikan contoh yang baik.

Capres yang diusung Partai Perindo itu mengatakan, waktu kampanye semakin pendek. Namun, semua teman-teman di Salatiga memiliki rumus tersendiri untuk menggerakkan masyarakat.

"Lalu juga di Salatiga ini adalah kota yang sangat plural, kota di mana banyak suku agama, etnis, ras ada di sini. Salatiga ini bisa memberikan contoh yang baik," ujarnya pada wartawan, Selasa (23/1/2024).

"Kemarin pas presiden ke sini mereka juga menyambut dengan baik tak dengan kebencian, marah-marah. Menurut saya itu cara-cara yang cukup elegan," tuturnya.

Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu menerangkan, sejatinya masyarakat Salatiga sempat menanyakan kapan dia bakal ke Salatiga. Kini, dia pun akhirnya bisa ke Salatiga bertemu dengan para relawan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement