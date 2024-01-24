Caleg Perindo Venna Melinda Ajak Warga Kediri Tidak Golput

KEDIRI – Venna Melinda berseru kepada warga Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Jawa Timur untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

Venna berharap besar warga, yakni terutama kaum perempuan atau emak-emak yang bersenam massal dengannya, untuk tidak golput.

Venna merupakan caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung, dan Blitar) yang tengah berjuang keras memenangkan Partai Perindo dalam Pemilu 2024.

“Jangan golput, karena akan rugi,” seru Venna Melinda di Wates Kabupaten Kediri Selasa (23/1/2024).

Venna Melinda mengajak konstituennya bersenam bersama atau senam massal di lapangan Desa Wates. Senam massal yang mengambil tema Senam Sehat dan Bahagia, berlangsung meriah.

Seperti yang sudah-sudah. Pesona Venna Melinda selalu menjadi daya tarik tersendiri. Begitu turun dari kendaraan, banyak peserta senam, yakni sebagian besar kelompok emak-emak atau ibu-ibu muda berebut meminta foto bersama.

Venna mengaku dalam berkampanye sengaja menyasar komunitas pesenam dan emak-emak. Melalui senam, ia mengaku bisa menjaring aspirasi masyarakat.

“Kemudian agar para pesenam dan emak-emak tidak golput dalam Pemilu 2024,” ungkapnya.

Di depan warga Wates Kabupaten Kediri, Venna yang didampingi Caleg Provinsi Jawa Timur Yekti Murih Wiyati tidak berhenti mengampanyekan Partai Perindo. Ia juga mengajak warga melakukan simulasi pencoblosan partai Perindo.