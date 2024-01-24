Advertisement
HOME NEWS JATIM

Siti Atikoh ke Banyuwangi, Minta Masyarakat Jangan Golput

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |23:21 WIB
Siti Atikoh ke Banyuwangi, Minta Masyarakat Jangan Golput
Siti Atikoh menyambangi Banyuwangi (Foto : MPI)
A
A
A

 

BANYUWANGI - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti mengingatkan agar masyarakat tidak golput pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Sebab menurutnya, satu suara saja dapat sangat berpengaruh untuk masa depan bangsa dan negara.

Demikian diungkapkannya saat menghadiri Halaqoh Kebangsaan di Yayasan Bumi Sroyo, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024).

"(Saya) mengingatkan juga bukan hanya yang hadir hari ini tapi keluarga masyarakat tetangga mungkin teman-teman. Karena satu suara itu sangat berpengaruh untuk masa depan bangsa dan negara," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu juga mengajak para pemilih muda untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

"Untuk pemilih muda ini saatnya teman-teman, adik-adik, anak-anakku ikut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
