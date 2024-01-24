Siti Atikoh Ajak Anak Muda Jeli dalam Memilih Pemimpin, Salah Satunya dengan Cek Track Record

BANYUWANGI - Siti Atikoh mengajak para pemilih muda untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tanggal 14 Februari mendatang di sela-sela kegiatan safari politiknya ke Provinsi Jawa Timur.

Menurut Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ini, pilihan anak muda haruslah jeli, dengan melihat track record pemimpin baik serta amanah.

Hal itu disampaikan oleh Siti Atikoh usai bertemu ribuan warga dalam acara Istigosah di Pendopo Yayasan Bumi Sroyo, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024).

"Untuk pemilih muda ini saatnya teman-teman, adik-adik, anak-anakku, ikut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan," kata Atikoh.

Atikoh mengajak mereka untuk lebih jeli melihat siapa calon pemimpinnya dengan membaca track record masing-masing paslon.

"Ayo gunakan hak pilihnya, tentukan pemimpin yang baik, yang amanah, lihat track recordnya. Kemudian kita bisa menentukan siapa yang paling sesuai untuk adik-adik pilih," tutur Atikoh Ganjar.

Lebih lanjut mantan wartawati ini mengingatkan, memilih merupakan cara untuk berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan.

"Mengingatkan juga bukan hanya yang hadir hari ini, tapi keluarga, masyarakat, tetangga dan teman-teman. Karena satu suara itu sangat berpengaruh untuk masa depan bangsa dan negara," pungkasnya.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024. Jumlahnya mencapai 204.807.222 pemilih.

Berdasarkan jumlah tersebut, pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari Generasi Z dan Milenial sebanyak 55 persen. Generasi milenial adalah sebutan untuk orang yang lahir pada 1980 hingga 1994.