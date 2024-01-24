Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Ganjar Rutin Nginep di Rumah Warga, Atikoh: Agar Paham Helaan Nafas Rakyat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |19:30 WIB
Ganjar Rutin <i>Nginep</i> di Rumah Warga, Atikoh: Agar Paham Helaan Nafas Rakyat
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

JAKARTA - Istri capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh Supriyanti, mengatakan langkah suaminya yang rutin blusukan sampai tinggal di rumah bukan sebuah pencitraan. Menurutnya Ganjar rutin tinggal di rumah warga selama menjabat Gubernur Jawa Tengah dan bukan hanya dilakukan karena urusan pilpres 2024 saja.

Hal itu disampaikan dalam acara Silahturahmi Kebangsaan di Pendopo Yayasan Bumi Sroyo, Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu (24/1/2024). Kegiatan itu dalam rangka Safari Politik VII ke Jawa Timur.

"Kenapa kalau keliling ke daerah-daerah Mas Ganjar biasanya itu tidur di rumah penduduk? Ini bukan pencitraan, ini sudah dilakukan sepuluh tahun selama Mas Ganjar menjadi gubernur," kata Atikoh dalam keterangannya.

Atikoh mengatakan sang suami rutin tinggal di rumah warga agar mengetahui keinginan dan harapan rakyat terhadap pemimpin.

"Dengan seperti itu perjuangan, helaan nafas masyarakat atau yang dilakukan masyarakat sehari-hari, apa perjuangan rakyat, itu Mas Ganjar jadi sangat paham, dengan berbicara secara informal, di situ akan terlihat sekali permasalahan," ujarnya.

Mantan wartawan itu mengatakan keluhan petani soal mahal dan sulitnya memperoleh pupuk juga diketahui dengan mudah ketika Ganjar menginap di rumah warga.

