INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Siti Atikoh Ajak Warga Pilih Pemimpin Amanah dalam dan Tak Mudah Tergiur Uang

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |19:28 WIB
Siti Atikoh Ajak Warga Pilih Pemimpin Amanah dalam dan Tak Mudah Tergiur Uang
Siti Atikoh Supriyanti (Foto: MPI)
BANYUWANGI - Istri capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti menghadiri Halaqoh Kebangsaan di Yayasan Bumi Sroyo, Banyuwangi, Jawa Timur (24/1/2024).

Dalam kegiatan tersebut, Atikoh menjelaskan alasan warga Indonesia harus terlibat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, karena seluruh masyarakat memiliki hak memilih dan juga dipilih, bagi para calon anggota legislatif (caleg).

Meski masyarakat hanya memiliki satu suara, Atikoh mengingatkan agar masyarakat memilih pemimpin yang amanah, memiliki nasionalisme, dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

"Jadi dalam kesempatan ini saya ingin nderek titip kepada bapak ibu semua pada 14 feb datang ke tps nggih? Untuk memilih calon pemimpin kita. Agar pembangunan lima tahun ke depan benar-benar untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bukan untuk kemakmuran pribadi, bukan untuk kemakmuran keluarga, bukan untuk kemakmuran saudara-saudaranya tapi untuk seluruh masyarakat," tuturnya.

