Bukan Pencitraan, Atikoh Ungkap Alasan Ganjar Sering Tidur di Rumah Warga saat Kampanye

BANYUWANGI - Istri capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti mengungkapkan alasan suaminya kerap tidur di rumah penduduk ketika melakukan safari politik.

Atikoh pun menegaskan bahwa hal itu dilakukan Ganjar Pranowo sudah sejak menjadi Gubernur Jawa Tengah.

"Kenapa kalau keliling ke daerah-daerah, Mas Ganjar biasanya itu tidur di rumah penduduk, ini bukan pencitraan, ini sudah dilakukan 10 tahun selama Mas Ganjar menjadi Gubernur," terang Atikoh ketika menghadiri Halaqoh Kebangsaan di Yayasan Bumi Sroyo, Banyuwangi, Jawa Timur (24/1/2024).

Menurutnya, dengan demikian maka Ganjar bisa mengetahui dengan jelas permasalahan yang ada di setiap daerah yang didatanginya.