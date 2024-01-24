Mahfud MD: Indonesia Warisan Ulama dari Allah kepada Kita untuk Menjaganya sebagai Negara

BANTUL - Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan warisan para ulama bersama pendahulu bangsa.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam Halaqah dan Dialog Kebangsaan di Pondok Pesantren (Ponpes) An Nur Ngrukem di Krapyak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (24/1/2024).

“Indonesia ini dengan segala ideologinya adalah warisan ulama dan merupakan amanah dari Allah kepada kita untuk menjaganya dengan baik sebagai suatu negara,” kata Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud juga menyebut Indonesia adalah negara yang secara syar’i sudah sah sebagai produk perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh lain.

Para ulama di zaman kemerdekaan dulu disebut Mahfud berembuk dan berijtihad untuk menghasilkan suatu mufakat di tengah berbagai perbedaan pendapat.

BACA JUGA: Mahfud MD Tak Permasalahkan Presiden dan Menteri Boleh Kampanye

“Para ulama itu berijtihad untuk dibawa ke permusyawaratan, lalu lahirnya Indonesia ini,” imbuhnya.