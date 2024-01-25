Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Video Tunjukkan Detik-Detik Pesawat Militer Rusia yang Angkut Tawanan Perang Ditembak Jatuh

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:04 WIB
Video Tunjukkan Detik-Detik Pesawat Militer Rusia yang Angkut Tawanan Perang Ditembak Jatuh
Video tunjukkan detik-detik pesawat militer Rusia yang angkut tawanan perang ditembak jatuh (Foto: BBC)
RUSIA - Sebuah video yang ditempatkan secara geolokasi oleh CNN tampaknya menunjukkan detik-detik terakhir pesawat militer IL-76 milik Rusia sebelum jatuh ke tanah.

Seperti diketahui, Rusia menuduh Ukraina menembak jatuh sebuah pesawat militer Rusia di dekat perbatasan Ukraina pada Rabu (24/1/2024). Seluruh penumpang pesawat yang berjumlah 74 orang tewas termasuk puluhan prajurit Ukraina yang diangkut untuk pertukaran tahanan.

Pesawat kargo Ilyushin-76 jatuh di wilayah udara Rusia, 5 hingga 6 kilometer (sekitar 3 hingga 3,7 mil) dari desa Yablonovo di wilayah Belgorod. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Kementerian Pertahanannya menyebutnya sebagai tindakan terorisme.

Video tersebut direkam di Yablonovo, yang terletak sekitar 40 kilometer (25 mil) timur laut kota Belgorod, dan dimulai dengan pesawat yang sedang jatuh terjal. Sesaat sebelum menghilang di balik truk dan pepohonan yang melintas, terlihat bagian pesawat terjatuh dari bagian depan badan pesawat.

Dua detik kemudian, setelah pesawat menghilang dari pandangan, bola api besar dan asap hitam terlihat muncul dari titik tumbukan yang tidak terlihat dengan tanah.

Kamera kemudian bergerak tajam ke kiri untuk menunjukkan apa yang tampak seperti kepulan asap kecil. Hal ini bisa menjadi indikasi kemungkinan ledakan pada pesawat, meski jalur penerbangan pesawat tidak dapat ditentukan secara pasti dari video tersebut.

