Ribuan Santri Ponpes An Nur Ngrukem Sambut Kedatangan Ganjar Pranowo

BANTUL - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sewon, Bantul, Kamis (25/1/2024) pagi.

Sehari sebelumnya, Cawapres Mahfud MD juga berkunjung ke Ponpes Pimpinan KH Yasin Nawawi.

Sekira pukul 09.00 WIB Ganjar Pranowo tiba di Kompleks Ponpes An Nur Ngrukem ini. Ribuan santri perempuan di Ponpes ini menyambut dengan teriakan dan yel-yel kepada Ganjar Pranowo. Mereka berjajar di sepanjang jalan masuk menuju ke Aula Ponpes.

Diiringi rebana shawalat, ribuan santri ini menunggu giliran bisa bersalaman dengan capres yang diusung oleh Partai Perindo. Para santri nampak histeris menyapa Ganjar Pranowo. Dengan ramah, Ganjar Pranowo menyalami para santri ini dan bahkan menyapa ibu-ibu yang tengah menggendong bayinya kemudian mencium bayi tersebut.

Pimpinan Ponpes KH Yasin Nawawi nampak menyambut kedatangan Ganjar Pranowo ini. Mereka kemudiam saling bersalaman dan berpelukan serta cium pipi kanan dan kiri. Ganjar Pranowo kemudian diarahkan masuk ke ruang transit VIP yang sudah disiapkan sebelumnya untuk beramah tamah dengan kyai kampung dari Kabupaten Bantul.

Nampak seluruh santri dan peserta yanh hadir pagi ini dengan sabar menunggu Ganjar Pranowo untuk memberikan sambutan.

