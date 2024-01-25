Advertisement
HOME NEWS JATIM

Blusukan ke Pasar Bondowoso, Atikoh Ganjar Dicurhati Kenaikan Harga Bahan Pokok

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |08:45 WIB
Blusukan ke Pasar Bondowoso, Atikoh Ganjar Dicurhati Kenaikan Harga Bahan Pokok
Siti Atikoh (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, mengawali safari politik hari kedua di Jawa Timur dengan melakukan blusukan ke Pasar Induk Bondowoso, Kamis (25/1/2024) pagi.

Dalam blusukan tersebut, Atikoh dicurhati masyarakat yang mengeluh atas kenaikan harga pokok.

Berdasarkan pantauan, setibanya di area pasar, ia menyapa relawan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang memang mengiringi kegiatannya dalam blusukan kali ini. Atikoh melanjutkan langkahnya menyusuri lapak-lapak pedagang yang menjajakan dagangan di pasar tersebut.

Terlihat Atikoh pertama menyambangi lapak pedagang bawang dan kentang, bernama Ibu Edi. Di sini Atikoh mengecek harga dan membeli bawang yang dijajakan.

"Berapa bu, harga bawangnya?," tanya Atikoh.

"32 (ribu rupiah) sekilo," jawab Bu Edi.

"Bawang merah dan bawang putih kebutuhan sehari emak-emak," kata Atikoh.

"Hampir semua (harga) naik bu. Kentang sekarang 17 (ribu rupiah)," ucap Bu Edi.

Atikoh pun membeli bawang sebanyak 1 kilogram. Bu Edi lantas menyampaikan harapan dan doanya agar Ganjar-Mahfud terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di 2024.

"Semoga harga bisa normal lagi," sambung Bu Edi.

