TGB Hadiri Kegiatan TPN Merumput Pasar Murah Ganjar-Mahfud di Medan

MEDAN - Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Dr. Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, menghadiri kegiatan Pasar Murah Minyak Goreng yang digelar di Aksara Park, Jalan Aksara, Kelurahan Bantuan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (24/1/2024).

Pasar Murah ini merupakan bagian dari program bernama TPN Merumput yang digelar TPN Ganjar-Mahfud secara nasional. Lewat pasar murah ini, masyarakat bisa membeli minyak goreng seharga Rp 5 ribu per liter. Jauh lebih murah di bawah harga pasar yang telah berada di atas Rp 14 ribu per liter.

Hadir dalam kegiatan itu, perwakilan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Sumatera Utara, serta para pengurus, kader dan calon anggota legislatif dari Partai Perindo di Kota Medan.

TGB menyebutkan, kegiatan pasar murah ini menjadi simbol bahwa salah satu yang nantinya akan dikerjakan sebagai prioritas oleh pasangan Ganjar-Mahfud adalah memastikan harga-harga kebutuhan pokok pada kondisi yang stabil dan tidak melampaui kemampuan masyarakat.

"Kita tahu saat ini harga-harga sedang melambung tinggi, makanya kita gelar pasar murah. Ini adalah simbol dari salah satu program-program ekonomi Ganjar-Mahfud, yang sudah diterapkan oleh pak Ganjar di Jawa Tengah dan akan diperluas untuk seluruh masyarakat Indonesia," sebut TGB.