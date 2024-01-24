Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

TGB Bersama Pimpinan Ponpes Darularafah Raya Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |21:44 WIB
TGB Bersama Pimpinan Ponpes Darularafah Raya Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
TGB Zainul Majdi (Foto: MPI)
A
A
A

MEDAN - Pimpinan Pondok Pesantren Darularafah Raya, KH Indra Porkas Lubis, mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. KH Indra Porkas Lubis pun resmi bergabung menjadi Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud.

Deklarasi itu dilakukan dihadapkan Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud, Dr. Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, yang tengah berkunjung untuk memberikan Kajian Fiqih Siyasah dan juga orasi kebangsaan kepada para santri di pesantren tersebut, Rabu (24/1/2024).

KH Indra Porkas Lubis, mengatakan ia memutuskan mendukung pasangan Ganjar-Mahfud karena menilai Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah representasi pesantren sesungguhnya.

Ganjar adalah sosok yang datang dari keluarga pesantren karena sang istri, Siti Atikoh yang merupakan putri dari salah seorang pimpinan pondok pesantren besar di Jawa Tengah. Sementara Mahfud, adalah satu-satunya sosok santri dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi pada Pilpres 2024 ini.

"Yang kaitannya sama pesantren hanya nomor 03. Apapun ceritanya, siapapun orangnya, bagaimana pun alimnya, tapi untuk kaitan pesantren, hanya Ganjar-Mahfud," tegas Indra.

Indra menyebutkan, ada beberapa pihak yang menyebut pasangan Ganjar-Mahfud berkemungkinan untuk tidak menang. Namun baginya, persoalan menang kalah bukan lah hal utama.

"Kalah menang nanti. Saya bertekad untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Orang-orang bilang pesantren harusnya ke pasangan lain, tapi saya bilang tidak. Hari ini berbeda. Ada satu keyakinan, ada hal-hal yang baik yang bisa terjadi," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      

