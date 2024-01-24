Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Serang Harap Caleg Perindo Bambang Bernardi Duduk di Parlemen

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |19:50 WIB
Warga Serang Harap Caleg Perindo Bambang Bernardi Duduk di Parlemen
Bazar murah Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

SERANG - Warga Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menyatakan dukungannya untuk memenangkan Caleg DPRD Banten dari Partai Perindo Bambang Bernardi.

Tak hanya itu mereka juga komitmen untuk menyalurkan suaranya terhadap Caleg DPRD Kabupaten Serang Dapil 3 Sri Pratini Tungga Dewi.

Hal itu dikatakan oleh Amnah warga yang turut mengikuti kegiatan bazar minyak goreng murah yang diselenggarakan Partai Perindo di Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang.

"Kita ingin Pak Bambang Bu Dewi umumnya Partai Perindo bisa duduk di DPRD. Sudah teruji, pro rakyat, memikirkan nasib kami-kami masyarakat kecil," kata Amnah.

Ucapan Amnah lantas disambut sorak Sorai ratusan warga lainnya. Mereka juga mengamini agar Caleg Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu bisa dilantik sebagai wakil rakyat.

"Bambang menang, Bu Dewi menang, Partai Perindo menang,"timpal Hamdi warga lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement