Warga Serang Harap Caleg Perindo Bambang Bernardi Duduk di Parlemen

SERANG - Warga Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menyatakan dukungannya untuk memenangkan Caleg DPRD Banten dari Partai Perindo Bambang Bernardi.

Tak hanya itu mereka juga komitmen untuk menyalurkan suaranya terhadap Caleg DPRD Kabupaten Serang Dapil 3 Sri Pratini Tungga Dewi.

Hal itu dikatakan oleh Amnah warga yang turut mengikuti kegiatan bazar minyak goreng murah yang diselenggarakan Partai Perindo di Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang.

"Kita ingin Pak Bambang Bu Dewi umumnya Partai Perindo bisa duduk di DPRD. Sudah teruji, pro rakyat, memikirkan nasib kami-kami masyarakat kecil," kata Amnah.

Ucapan Amnah lantas disambut sorak Sorai ratusan warga lainnya. Mereka juga mengamini agar Caleg Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu bisa dilantik sebagai wakil rakyat.

"Bambang menang, Bu Dewi menang, Partai Perindo menang,"timpal Hamdi warga lainnya.