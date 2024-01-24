Bazar Murah Partai Perindo di Serang Diserbu Warga, Ratusan Liter Migor Habis Seketika

SERANG - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Banten dari Partai Perindo daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Serang A, Bambang Bernardi menggelar bazar minyak murah di Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Rabu, 24 Januari 2024.

Ratusan liter minyak yang disiapkan seketika ludes diserbu warga. Bagaimana tidak, mereka cukup merogoh kocek Rp5 ribu sudah bisa mendapatkan minyak goreng berkualitas.

"Ini program rutin dari Partai Perindo untuk bazar murah dengan tebus Rp5 ribu. Alhamdulilah kecamatan bandung distribusikan minyak sebanyak 200 botol," kata Bambang.

Pria yang dikenal merakyat di ini juga menerangkan bahwa pihaknya telah mengajak bahkan mensosialisasikan kepada masyarakat agar mencoblos Partai Perindo -partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-.

"Kami sosialisasikan sebelumnya untuk mencoblos Partai, partai nomor 16 disitu memang kekuatan kami untuk memaksimalkan suara partai Perindo ke depannya,"kata Caleg nomor urut 1 ini.