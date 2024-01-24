Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sidang Putusan Kasus SPG Diperkosa Ditunda, RPA Perindo Minta Hakim Tak Berlarut-larut!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |19:40 WIB
Sidang Putusan Kasus SPG Diperkosa Ditunda, RPA Perindo Minta Hakim Tak Berlarut-larut!
Ketua bidang data dan informasi DPP RPA Perindo, Kenzo Farel (foto: dok MPI)
A
A
A

BEKASI - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo kembali mendampingi persidangan SPG yang menjadi korban pemerkosaan di Cibubur, Kota Bekasi.

Sidang yang sedianya merupakan pembacaan putusan harus kembali ditunda. RPA Perindo pun meminta agar Majelis Hakim tidak berlarut-larut memutus kasus ini dan selalu mempertimbangkan hak-hak korban

"Putusan ini akan diundur sekitar dua minggu. Kami RPA berharap bersama tim bidang hukum kami tolong majelis hakim memberikan hak-hak yang nantinya keputusan terbaik," kata Ketua Bidang Data dan Informasi DPP RPA Partai Perindo, Kenzo Farel, Rabu (24/1/2024).

Kenzo menceritakan, bahwa alasan penundaan lantaran hakim tengah melakukan pertimbangan terkait pembayaran restitusi dari terdakwa ke korban.

Tadi ada pertimbangan hakim kepada kuasa hukum terdakwa dimana mengatakan terdakwa tidak mampu membayar restitusi," katanya.

Di sisi lain, Kenzo mengaku mendapatkan informasi dimana korban justru diminta untuk berdamai dengan terdakwa. Permintaan perdamaian itu juga sekaligus dengan menawarkan uang puluhan juta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922//perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920//perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement