HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Marlyana Shanty Optimistis Ganjar-Mahfud Menang di Pilpres 2024

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |19:37 WIB
Caleg Perindo Marlyana Shanty Optimistis Ganjar-Mahfud Menang di Pilpres 2024
Caleg Perindo Marlyana Shanty (Foto: MPI)
A
A
A

 

CIMAHI - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW Kartini Perindo Jawa Barat Marlyana Shanty semakin optimistis pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD bakal menang di Pilpres 2024. Ia menilai respons masyarakat terhadap pasangan nomor urut 3 itu cukup positif.

"Kalau saya optimistis pasangan Ganjar-Mahfud bisa menang di Pilpres 2024 ini. Selama saya turun ke masyarakat sejauh ini responnya sangat positif," kata Marlyana, Rabu (24/1/2024).

Seperti diketahui Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) sejak awal mendukung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Pilpres 2024. Untuk itu, seluruh kader Partai Perindo termasuk para caleg sudah diinstruksikan untuk berjuang memenangkan pasangan tersebut.

"Sebagai kader dan caleg tentunya menjadi keharusan untuk mengkampanyekan, menyosialisasikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang bisa mengantarkan kemenangan di Pilpres 2024," ujar Marlyana.

Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kota Cimahi dan Kota Bandung itu menuturkan bahwa Ganjar-Mahfud merupakan sosok yang tepat untuk menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya karena memiliki kompetensi dam segudang pengalaman dalam memimpin.

Ganjar diketahui merupakan Gubernur Jawa Tengah dua periode dan pernah menjadi anggota DPR RI. Sedangkan Mahfud MD pernah menjadi anggota DPR RI, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Dengan pengalaman dan kemampuannya itu maka jelas Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini dua figur yang tepat untuk memimpin bangsa ini," ucap dia.

Telusuri berita news lainnya
