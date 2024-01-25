Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Keseruan Ganjar Makan Lesehan Bareng Warga Yogya Usai Kunjungi Pabrik Bakpia

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |21:06 WIB
Keseruan Ganjar Makan Lesehan Bareng Warga Yogya Usai Kunjungi Pabrik Bakpia
Ganjar Pranowo makan lesehan bareng warga (Foto: Istimewa)
A
A
A

YOGYAKARTA - Ganjar Pranowo singgah di pabrik Bakpia Pathok 25 di sela-sela safari politiknya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (25/1/2024).

Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 itu melihat langsung proses produksi penganan khas Yogya kemudian mengakhiri kunjungannya dengan makan siang lesehan bareng warga.

Tiba di lokasi, Ganjar langsung disambut Angling Saputra Sanjaya, owner Bakpia Pathok 25, untuk melihat proses produksi. Di sana, ratusan karyawan tampak terkejut dan tak menyangka mereka dapat bertatap muka dengan Capres berambut putih itu.

Ganjar pun kemudian mengajak ngobrol santai para para karyawan, mulai karyawan bagian adonan, oven, hingga packaging. Bukan hanya karyawan, Ganjar juga menyapa pengunjung. Banyak dari mereka yang meminta salaman dan berswafoto dengan Ganjar.

Di akhir kunjungannya, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu diserbu warga yang sudah menanti di luar pabrik. Mereka berebut salaman dan berfoto bersama hingga akhirnya Ganjar mengajak warga makan siang bareng lesehan.

Makan siang bersama itu tampak gayeng. Di atas tikar depan musala di sekitar pabrik, Ganjar dan warga menikmati nasi kotak gudeg secara sederhana.

Salah seorang karyawan Bakpia Pathok 25, Suti Hartanti mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo. Selama ini, ia hanya bisa mengagumi Ganjar lewat tayangan televisi.

“Rasanya senang bisa lihat langsung karena biasanya hanya lihat di televisi,” ungkapnya.

