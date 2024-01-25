Syukuran Ultah Megawati, Siti Atikoh Gelar Doa dan Potong Tumpeng Di Ponpes Nurul Khalil

BONDOWOSO - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3, Siti Atikoh melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Khalil di Poncogati, Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024).

Selain silahturahmi, Atikoh juga menghadiri ikut dalam acara istigasah bersama Pimpinan Ponpes dan ribuan santri dan santriwati serta masyarakat sekitar.

Di momen tersebut, Pimpinan ponpes Nurul Khalil bersama Atikoh juga menggelar doa bersama dan syukuran hari ulang tahun Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Acara syukuran ditandai dengan potong tumpeng bersama. Atikoh memotong tumpeng dan menyerahkan potongan kepada pimpinan Ponpes Nurul Khalil.

Ribuan santri pun turun menyaksikan prosesi sederhana tersebut. Usai pembagian tumpeng, acara dilanjutkan dengan sholawatan bersama ribuan santri, santriwati dan masyarakat sekitar. Lantunan sholawat pun terdengar merdu dan penuh penghayatan.

Di sela-sela sholawat, perwakilan Ponpes Nurul Khalil melantunkan doa untuk kesuksesan Ganjar-Mahfud dan hari ulang tahun ke-77 Ibu Megawati Soekarnoputri.

Tak hanya bersholawat, para santri, santriwari dan masyarakat juga turut menyanyikan Lagu Ya Lal Wathon, Indonesia Raya hingga lagu kebangsaan lainnya. Acara pun dilanjutkan dengan makan malam bersama ribuan santri dan pengasuh Ponpes Nurul Khalil.