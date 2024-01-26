Senang Bertemu Ustadz Yusuf Mansur, Warga Cipayung Minta Selfie dan Didoakan

JAKARTA – Warga Cipayung menyambut antusias kedatangan Caleg Perindo untuk DPR RI, dapil DKI Jakarta I, Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa Ustaz Yusuf Mansur (UYM). Warga pun beramai-ramai meminta swafoto (selfie) dan minta didoakan.

Suasana hangat itu terjadi saat UYM menghadiri perhelatan bazaar minyak goreng murah di Jalan H. Nurjamil RT 02/04 Nomor 57 A Cilangkap, Cipayung.

Yusuf Mansur pada Kamis ini (25/1/2024) berkeliling di wilayah Kota Jakarta Timur, guna menyapa warga-warga. Selepas berkunjung ke Ciracas, Yusuf Mansur mengunjungi kawasan pemukiman di Cilangkap, Cipayung.

Yusuf yang ditemani Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Amin, ikut bergembira dengan keramaian warga yang hendak bertemu dengannya. Ia mengaku senang sekali melaksanakan temu sapa dengan warga Cipayung, bahkan sampai berfoto-foto bersama.

"Di sini pada girang semuanya. Satu, mereka pada minta foto sama saya, mau ketemu langsung hingga minta foto dan doa. Soalnya katanya cuma bisa melihat saya di televisi," ujar Yusuf di lokasi, Kamis (25/1/2024).