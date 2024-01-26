Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Murah, Caleg Perindo Yusuf Mansur Sapa Warga Cipinang Melayu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:24 WIB
Gelar Bazar Murah, Caleg Perindo Yusuf Mansur Sapa Warga Cipinang Melayu
A
A
A

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa Ustadz Yusuf Mansur (UYM) menggelar bazar murah di Jalan Swadaya Raya RW 01, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur. Acara bazar murah ini sukses digelar pada Jumat (26/1/2024) dan diserbu ratusan warga.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Yusuf Mansur didampingi Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman turut menyapa para warga yang antuasis menghadiri bazar murah ini. Yusuf Mansur yang mengenakan busana hitam itu pun langsung bergabung dengan ratusan warga yang sudah mengantre.

“Assalamuallaikum,” ucap Yusuf Mansur dan disambut hangat para warga.

Caleg DPR RI yang diusung oleh Partai Perindo ini pun terlihat bersalaman dengan masyarakat termasuk ibu-ibu yang mengidolakannya. Ada pula momen Yusuf Mansur disambangi seorang wanita dengan anak bayinya yang langsung disapa oleh Yusuf Mansur.

“Masya Allah, siapa ini namanya?,” tanya Yusuf Mansur.

Yusuf Mansur pun turut memegang bayi tersebut dan dipenuhi senyuman oleh sang warga. Mereka turut merasakan kehangatan dari sapaan Yusuf Mansur ini.

Sementara itu, Yusuf Mansur juga menjelaskan acara bazar murah yang digelar Partai Perindo dengan tujuan membantu masyarakat. Sedikitnya ada 1000 paket minya goreng yang dijajakan dengan harga murah yakni Rp5000 per botol.

Halaman:
1 2
      
