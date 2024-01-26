Advertisement
HOME NEWS NEWS

Liliana Tanoesoedibjo Tegaskan Perindo Terus Gelar Cek Kesehatan Gratis untuk Bantu Masyarakat

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:55 WIB
Ketum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo di bazar sembako murah dan cek kesehatan gratis digelar Partai Perindo di Kampung Bahari Ujung, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Foto: MPI/Carlos Roy)
JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menyebutkan antusias dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis warga Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara

Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah di lapangan kolong tol Jalan Kampung Bahari Gang I Ujung, RT01/ RW06, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (25/1/2204).

"Kami mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis, karena ini sangat penting bagi kita semua terutama warga yang ada di sini," ujar Liliana.

Liliana mengatakan Perindo akan terus melakukan pelayanan kesehatan gratis di berbagai lokasi permukiman warga yang jauh dari Puskesmas dan banyak ditinggali oleh warga lansia (lanjut usia).

