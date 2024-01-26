Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penyerangan Pos Pasukan Elite TNI, Total 7 Teroris KKB Tewas Ditembak

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:23 WIB
Penyerangan Pos Pasukan Elite TNI, Total 7 Teroris KKB Tewas Ditembak
Pasukan TNI Kejar KKB Papua
JAKARTA– Penyerangan Pos TNI-Polri oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di wilayah Intan Jaya Papua Tengah, menewaskan 7 orang anggota KKB. Kejadian penyerangan oleh kelompok teroris tersebut berlangsung selama 4 hari di sejumlah tempat.

“Kejadian tersebut menjadi beban berat yang harus dipikul oleh Undius Kagoya sebagai Pangkodap VIII wilayah Intan Jaya akibat strategi yang diterapkan, mengorbankan 7 anggota KSTP (Kelompok Separatis Teroris Papua) secara sia-sia,” ujar Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Gusti Nyoman Suriastawa, kepada Okezone, Jumat (26/1/2024).

Menurutnya, anggota KKB yang ditembak adalah, Oni Kobogau, Yusak Sondegau, Zakius Sondegau, Melkias Matani alias Harisatu Nambagani, Agusti, Belau dan Kanus Kogoya.

Sekadar diketahui, baku tembak antara TNI-Polri dengan KKB berlangsung dalam beberapa hari, mulai dari tanggal 19 sampai 23 Januari 2024.

Diawali dengan penyerangan Satgas Damai Cartenz di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Jumat (19/1), yang mengakibatkan Bripda Alfandi Steve Karamoy Gugur.

Selanjutnya kontak tembak yang mengakibatkan anggota KKB menjadi korban, terjadi di Pos Mamba dengan Satgas 330 Kostrad, Mandala IV Kopassus, Elang IV BIN dan BAIS (Sabtu, 20/1).

