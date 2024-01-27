Advertisement
HOME NEWS NEWS

RPA Perindo Dapat Surat Kuasa dari TKW yang Tak Digaji Setahun, Bakal Dipulangkan Secara Gratis

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |18:30 WIB
RPA Perindo Dapat Surat Kuasa dari TKW yang Tak Digaji Setahun, Bakal Dipulangkan Secara Gratis
A
A
A

TULUNGAGUNG - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo mendapatkan kuasa untuk memulangkan TKW asal Tulungagung, Jawa Timur.

TKW tersebut dipulangkan atas permintaan keluarga dan yang bersangkutan karena selama bekerja di Malaysia hampir satu tahun gajinya tidak diberikan.

Ketua RPA Perindo Jeanni Maria Monica Latumahina mendatangi rumah salah satu caleg Perindo bernama Surin. Kedatangannya untuk memenuhi permintaan dari Rizal anak dari Poningah. TKW yang sudah bekerja di Malaysia.

Poningah warga Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Tulungagung ini sudah menjadi TKW di Malaysia sudah hampir lima tahun lebih dan belum pernah pulang.

Rizal anak Poningah sangat khawatir dengan kondisi ibunya. Apalagi saat ini ibunya sudah lama meninggalkan rumah. Hampir lima tahun lebih bekerja di Malaysia, dan mendapatkan kabar bahwa ibunya tidak mendapatkan gaji hampir satu tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
RPA Perindo Partai Perindo
