Serap Aspirasi Warga Cempaka Putih, Caleg Perindo Akan Perjuangkan Harapan Rakyat

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Amiruddin Siregar, baru saja menyerap aspirasi masyarakat di tengah kegiatan bazar minyak goreng murah yang digelar Perindo di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2024).

Sebagai Caleg DPR RI daerah pemilihan (dapil) DKI II, Amiruddin Siregar, bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat Cempaka Putih. Salah satu fokus utama Perindo dan Amiruddin adalah harapan masyarakat saat ini dan kedepannya.

“Saya menanyakan masyarakat di sini kira-kira apa harapannya? Kalau saya duduk sebagai wakil rakyat (DPR) dan saya minta didoakan dan nanti tanggal 14 Februari (2024) datang ke TPS untuk mencoblos Partai Perindo dengan nomor urut 5,” ujar Amiruddin saat ditemui di sela-sela bazar minyak goreng murah.

Dari dialog bersama masyarakat akar rumput itu, Amiruddin menyebut banyak warga menaruh harapan di pundak Partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024 itu.

Salah satu harapan adanya akses sembako murah atau relatif terjangkau bagi mereka. Dalam konteks ini, partai berlambang Rajawali dan mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu bisa merealisasikan cita-cita masyarakat.

“Yang dibutuhkan masyarakat kalau saya lihat tadi dengan harapan mereka itu adanya harga sembako yang relatif terjangkau, dalam arti tidak terlalu mahal, itu yang diharapkan dengan mereka tadi,” paparnya.