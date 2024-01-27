Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Ramdan Alamsyah: Kita Perjuangkan Anggaran Rp1 Triliun untuk Pengembangan UMKM

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |16:49 WIB
Caleg Perindo Ramdan Alamsyah: Kita Perjuangkan Anggaran Rp1 Triliun untuk Pengembangan UMKM
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo dapil 10, Ramdan Alamsyah menyatakan telah mengantongi program jika nanti dipercaya masyarakat untuk duduk di kursi dewan Kebon Sirih.

Menurutnya, ia akan memperjuangkan anggaran Rp1 triliun khusus untuk pelaku UMKM mengembangkan usaha mereka.

"Salah satu program perjuangan Partai Perindo adalah bagaimana di 2024 nanti Partai Perindo akan memperjuangkan anggaran Rp1 triliun untuk pengembangan UMKM di DKI," kata Ramdan saat bazar murah dan cek kesehatan gratis Partai Perindo di Jalan Palm Utama, RT6/8, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (27/1/2024).

Politisi partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, menjelaskan, hal itu menjadi penting lantaran Jakarta tidak akan lagi menjadi ibukota negara Indonesia.

"Maka sudah menjadi keharusan kita membangun kekosongan-kekosongan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup usaha kecil menengah," ujarnya.

Lebih lanjut, Ramdan menjelaskan, hal tersebut muncul setelah dirinya mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, banyak warga yang berharap kader Partai Perindo akan menjadi penyambung lidah mereka.

"Mereka ingin bagaimana Perindo menjadi wakil mereka, mampu memperjuangkan yang namanya kesulitan mencari modal dalam usaha," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
