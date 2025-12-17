Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha

BENGKALIS - Perubahan cepat dalam sektor industri dan ekonomi digital dirasakan di semua daerah di Indonesia, termasuk Bengkalis, Riau. Dinamika ini menuntut sumber daya manusia, khususnya generasi muda atau Gen Z yang adaptif, terampil, dan siap kerja.

Namun sayangnya, ada pula masalah ketidaksesuaian antara keterampilan generasi muda dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara sistem pendidikan formal kerap belum sepenuhnya mampu menjawab realitas tersebut.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bengkalis mengatakan, keadaan ini membuat pendidikan nonformal dinilai strategis sebagai pelengkap pendidikan formal, terutama dalam menyiapkan keterampilan praktis yang langsung dibutuhkan dunia usaha dan industri.

Oleh karena itu, dia menggelar Pelatihan Komputer Gratis bagi pemuda-pemudi dari Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bathin Solapan.

Pelatihan ini juga menjadi jawaban konkret dari Partai Perindo sebagai kontribusi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Diharapkan tercipta tenaga kerja terampil yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang kerja baru.

“Komputer dan digital adalah teknologi yang harus kita kuasai,” kata Dapot saat membuka Pelatihan Komputer Gratis di Elro Computer Jalan Sudirman Kota Duri, dikutip, Rabu (17/12/2025).

“Ini program Partai Perindo Bengkalis guna mencetak tenaga kerja trampil dan berkompeten serta diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja," sambungnya.

Dapot menambahkan, peserta berkesempatan pula meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan berpikir adaptif yang berguna ketika ingin membuka usaha.

Seluruh peserta didorong untuk mengikuti pelatihan hingga tuntas. Selain memperoleh materi praktis, peserta juga mendapatkan sertifikat sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi yang telah ditempuh. Sertifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi nilai tambah saat melamar pekerjaan maupun membangun usaha berbasis keterampilan digital.