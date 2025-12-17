Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |12:44 WIB
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
A
A
A

BENGKALIS - Perubahan cepat dalam sektor industri dan ekonomi digital dirasakan di semua daerah di Indonesia, termasuk Bengkalis, Riau. Dinamika ini menuntut sumber daya manusia, khususnya generasi muda atau Gen Z yang adaptif, terampil, dan siap kerja.

Namun sayangnya, ada pula masalah ketidaksesuaian antara keterampilan generasi muda dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara sistem pendidikan formal kerap belum sepenuhnya mampu menjawab realitas tersebut.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bengkalis mengatakan, keadaan ini membuat pendidikan nonformal dinilai strategis sebagai pelengkap pendidikan formal, terutama dalam menyiapkan keterampilan praktis yang langsung dibutuhkan dunia usaha dan industri.

Oleh karena itu, dia menggelar Pelatihan Komputer Gratis bagi pemuda-pemudi dari Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bathin Solapan.

Pelatihan ini juga menjadi jawaban konkret dari Partai Perindo sebagai kontribusi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Diharapkan tercipta tenaga kerja terampil yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang kerja baru.

“Komputer dan digital adalah teknologi yang harus kita kuasai,” kata Dapot saat membuka Pelatihan Komputer Gratis di Elro Computer Jalan Sudirman Kota Duri, dikutip, Rabu (17/12/2025).

“Ini program Partai Perindo Bengkalis guna mencetak tenaga kerja trampil dan berkompeten serta diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja," sambungnya.

Dapot menambahkan,  peserta berkesempatan pula meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan berpikir adaptif yang berguna ketika ingin membuka usaha.

Seluruh peserta didorong untuk mengikuti pelatihan hingga tuntas. Selain memperoleh materi praktis, peserta juga mendapatkan sertifikat sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi yang telah ditempuh. Sertifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi nilai tambah saat melamar pekerjaan maupun membangun usaha berbasis keterampilan digital.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement