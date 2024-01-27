Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sorot Kesulitan Ekonomi saat Gelar Bazar Murah, Yusuf Mansur: Semoga Kami Bisa Amanah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |16:28 WIB
Sorot Kesulitan Ekonomi saat Gelar Bazar Murah, Yusuf Mansur: Semoga Kami Bisa Amanah
A
A
A

JAKARTA - Gelaran bazar murah di Jalan Swadaya Raya RW 01, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur mengundang antusias ratusan warga pada Jumat (26/1/2024).

Masyarakat berbondong-bondong untuk menebus minyak murah yang diadakan Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa Ustadz Yusuf Mansur (UYM).

Di tengah antusias masyarakat ini, Yusuf Mansur pun turut menyoroti kesulitan ekonomi warga Cipinang, Melayu.

“Sama saja di mana-mana, susah makan, susah bayar pinjol. Ekonomi memang lagi begini,” ungkap Yusuf Mansur.

Mendengar keluhan masyarakat itu, Yusuf Mansur pun bertekad untuk menjadi wakil rakyat yang amanah bersama Partai Perindo.

Menurutnya, bantuan dalam bentuk apapun khususnya bazar murah ini akan sangat dirasakan masyarakat di tengah himpitan ekonomi termasuk naiknya bahan pokok.

“Insya Allah kami akan menjadi wakil masyarakat Jakarta Timur baik di DPR RI maupun DPRD Jakarta. Mudah-mudahan kami dari Partai Perindo bisa amanah dan mewakili masyarakat,” paparnya.

