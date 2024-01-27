Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tiga Caleg Partai Perindo Kunjungi Warga Cikarang Barat untuk Gelar Bazar Minyak Goreng Murah

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |17:56 WIB
Tiga Caleg Partai Perindo Kunjungi Warga Cikarang Barat untuk Gelar Bazar Minyak Goreng Murah
Caleg Perindo di Bekasi (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Caleg Partai Perindo kunjungi warga Perumahan Telaga Harapan, Desa Telaga Murni, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kehadiran tiga caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap nomor urut 16 itu, gelar bazar minyak goreng murah sekaligus meminta doa dan dukungan warga.

Pantauan di lokasi, Sabtu (27/1/2024) pukul 16.00 WIB. Terlihat ratusan warga yang didominasi emak-emak datang dengan senantiasa mengikuti bazar murah itu, mereka juga terlihat dengan tertib duduk di bangku yang sudah disediakan.

Namun, sebelum acara itu dimulai, bazar yang digagas oleh, Sururi Alfaruq dari Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII, bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil II Nadi, mereka masing-masing memperkenalkan diri.

"Kami mengadakan bazar minyak goreng murah ini seharga Rp. 5 ribu. Kenapa nggak gratis. Sebetulnya maunya itu, tapi gratis kan karena nggak boleh. Nah ini kalau minyak kalau di pasar ibu-ibu pasti tahu harganya itu berkisar antara Rp.16 ribu kalau di sini murah, jadi mudah-mudahan baza murah ini bisa membantu ibu-ibu," ucap Sururi dalam sambutannya di lokasi.

Dalam kesempatan itu, para Caleg yang maju di Pemilu 2024 dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung Capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar-Mahfud meminta doa dan dukungan warga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181414//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181410//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-fiXl_large.jpg
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181397//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-YgUZ_large.jpeg
Sekjen Perindo Tegaskan Semangat Energi Baru Indonesia dalam Rakernas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement