Tiga Caleg Partai Perindo Kunjungi Warga Cikarang Barat untuk Gelar Bazar Minyak Goreng Murah

BEKASI - Caleg Partai Perindo kunjungi warga Perumahan Telaga Harapan, Desa Telaga Murni, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kehadiran tiga caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap nomor urut 16 itu, gelar bazar minyak goreng murah sekaligus meminta doa dan dukungan warga.

Pantauan di lokasi, Sabtu (27/1/2024) pukul 16.00 WIB. Terlihat ratusan warga yang didominasi emak-emak datang dengan senantiasa mengikuti bazar murah itu, mereka juga terlihat dengan tertib duduk di bangku yang sudah disediakan.

Namun, sebelum acara itu dimulai, bazar yang digagas oleh, Sururi Alfaruq dari Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII, bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil II Nadi, mereka masing-masing memperkenalkan diri.

"Kami mengadakan bazar minyak goreng murah ini seharga Rp. 5 ribu. Kenapa nggak gratis. Sebetulnya maunya itu, tapi gratis kan karena nggak boleh. Nah ini kalau minyak kalau di pasar ibu-ibu pasti tahu harganya itu berkisar antara Rp.16 ribu kalau di sini murah, jadi mudah-mudahan baza murah ini bisa membantu ibu-ibu," ucap Sururi dalam sambutannya di lokasi.

Dalam kesempatan itu, para Caleg yang maju di Pemilu 2024 dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung Capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar-Mahfud meminta doa dan dukungan warga.