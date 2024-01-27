Hadiri Baksos Partai Perindo di Palmerah, Liliana Tanoesoedibjo Beri Pesan Ini kepada Warga

JAKARTA - Partai Perindo kembali menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Kali ini, lokasi yang dipilih berada di Jalan Palm Utama, RT6/8, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (27/1/2024).

Hadir dalam kesempatan tersebut, hadir Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT), Ketua Umum DPP Kartini Perindo sekaligus caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo, dan dan Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta sekaligus caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10, Ramdan Alamsyah.

Liliana pun memberi pesan kepada masyarakat yang hadir, khususnya ibu-ibu. Menurutnya, ibu-ibu harus sehat demi melahirkan generasi penerus bangsa yang kuat.

"Untuk warga semangat terus berjuangnya, ibu-ibu jangan pernah menyerah karena dengan perempuan yang kuat yang hebat itu akan dapat anak-anaknya nanti akan mandiri akan pandai," kata Liliana.

Sekadar informasi, dalam kesempatan tersebut hujan mengguyur lokasi. Namun, hal itu tidak menghalangi niat HT dan Liliana untuk bertemu langsung dengan masyarakat setempat.

"Ini hujan, tapi tidak menghalangi untuk melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat," ucapnya.

(Awaludin)