HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Ratih Purnamasari Turun ke Sawah Menandur Bersama Petani

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |06:21 WIB
Caleg Perindo Ratih Purnamasari Turun ke Sawah Menandur Bersama Petani
Caleg Perindo Ratih Purnamasari menandur bersama petani di Subang (Foto: Yudy Heryawan)
A
A
A

SUBANG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo Ratih Purnamasari melakukan sosialisasi kepada para petani. Bahkan, dirinya ikut menandur di Subang, Jawa Barat.

Ratih juga menggelar bazar minyak goreng murah secara door to door ke para petani. Ratih tampak semangat turun ke sawah untuk ikut menyiapkan bibit padi untuk ditanam di Desa Jatimulya, Kecamatan Compreng, Subang, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Tanpa malu, Ratih juga meminta petani untuk diajarkan menandur. Setelah ikut menanam padi bersama para petani, Ratih mengajak petani agar tidak golput dalam pemilu 2024 nanti.

