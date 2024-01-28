Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bazar Murah Caleg Perindo Ratih Purnamasari Diserbu Warga

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |06:16 WIB
Bazar Murah Caleg Perindo Ratih Purnamasari Diserbu Warga
Bazar murah Caleg Perindo Ratih Purnamasari (Foto: Yudu Heryawan)
SUBANG - Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo, Ratih Purnamasari menggelar bazar minyak goreng murah di Subang, Jawa Barat, pada Sabtu (27/1/2024).

Selain bazar murah, Ratih juga melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk memilih Partai Perindo dan dirinya dalam Pemilu 2024.

Bazar minyak goreng yang diselenggarakan di Desa Pangsor, Kecamatan Pagaden Barat ini diserbu warga. Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi dalam bazar minyak goreng murah yang dilaksanakan di rumah Ketua DPD Perindo Subang ini.

