HOME NEWS NEWS

Langkah Nyata Caleg Perindo Jeannie Latumahina di Jatim: Bukan Sekadar Tebar Pesona

Solichan Arif , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |05:27 WIB
Caleg Perindo Jeannie Latumahina di Jatim: Bukan Sekadar Tebar Pesona
Caleg Perindo Jeanni Latumahina (Foto: Solichan Arif)
A
A
A

 

KEDIRI - Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Kediri,Tulungagung dan Blitar) Jeannie Latumahina tidak berhenti bergerak di masyarakat akar rumput (grassroot).

Jeannie terus mensosialisasikan program pro rakyat Perindo, yakni menggelar bazar minyak goreng murah, menyalurkan KTA berasuransi Perindo maupun memberikan bantuan gerobak untuk UMKM.

Dengan latar belakangnya sebagai aktivis perempuan yang getol membela hak perempuan dan anak, Jeannie bukan caleg yang hanya menebar pesona, melainkan melakukan langkah nyata.

“Bersama Partai Perindo kita melakukan langkah nyata dalam membantu mengurai berbagai persoalan yang ada di masyarakat,” ujar Jeannie kepada MPI.

Untuk pemenangan Perindo, Jeannie Latumahina di Dapil 6 Jatim membentuk posko-posko pemenangan hingga tingkat RT. Sebagai aktivis perempuan, sudah belasan kasus kekerasan dengan korban perempuan dan anak di Dapil 6 Jatim diadvokasinya.

Jeannie mengatakan Perindo merupakan partai politik modern yang memperlihatkan bukti, bukan hanya sekedar janji. “Sebagai partai modern paling maju, kami optimistis Perindo akan memenangkan Pemilu 2024 ini,” ungkapnya.

Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Halaman:
1 2
      
