INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Perindo Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan di Wilayahnya, Ketua RW: Alhamdulillah Warga Senang

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |20:55 WIB
Perindo Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan di Wilayahnya, Ketua RW: Alhamdulillah Warga Senang
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo kembali menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Kali ini, lokasi yang dipilih berada di Jalan Palm Utama, RT6/8, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (27/1/2024).

Ketua RW08, Parjoko menyampaikan terima kasihnya karena partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu memilih daerahnya sebagai lokasi.

"Saya sendiri selaku ketua RW08 banyak-banyak berterima kasih karena dari Partai Perindo telah buka bazar di wilayah 08," kata Parjoko.

Ia menilai, masyarakat di daerahnya pun merasakan betul manfaat dari program kerakyatan dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Kalau masalah responsnya warga syukur Alhamdulillah warga pada senang," ujarnya.

Menurutnya, hal itu tercermin dari antusias warga yang mengikuti kegiatan tersebut.

"Hujan pun juga warga 08 semangat, apalagi kalau ga hujan," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
