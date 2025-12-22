Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Pemotor Tewas Gara-Gara Diserempet Mobil Boks di Ciledug

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |02:15 WIB
Kronologi Pemotor Tewas Gara-Gara Diserempet Mobil Boks di Ciledug
Kronologi Pemotor Tewas Gara-Gara Diserempet Mobil Boks di Ciledug (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Seorang pria berinisial MR (26) tewas usai motor yang ditumpanginya diserempet sebuah mobil boks. Kecelakaan lalu lintas itu terjadi di Jalan Ciledug Raya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (21/12/2025) pagi. 

1. Kronologi Kecelakaan

Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam menyebutkan, insiden itu berawal ketika pengemudi mobil boks berinisial MEP (19) terlibat cekcok dengan pengemudi motor, DP (22) dan MR saat melaju dari arah Senayan menuju Ciledug.

“Bermula dari pengendara mobil boks dan sepeda motor sudah terjadi cekcok dari depan Lemigas,” kata Seala kepada wartawan, Minggu.

Merasa kesal, MEP kemudian menyerempet sepeda motor yang dikemudikan DP. Bahkan, MEP disebut membanting setir ke kiri sehingga menyebabkan sepeda motor terjatuh. 

"Membanting stir ke kiri dan mengenai pengendara sepeda motor dan menabrak tiang listrik," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
