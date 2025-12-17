Viral Pemotor Wanita di Tanah Abang Disiram Air Got

Viral Pemotor Wanita di Tanah Abang Disiram Air Got (Ist)

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video memperlihatkan seorang wanita pengendara motor disiram menggunakan air comberan di wilayah Pejompongan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ternyata pelakunya merupakan masih di bawah umur.

1. Pemotor Wanita Disiram Air Got

Dalam video yang dilihat, Rabu (17/12/2025), peristiwa disebut terjadi pada Selasa (16/12/2025) dini hari. Korban bersama rekannya disiram saat hendak menuju arah Pasar Senen.

Wanita tersebut menyatakan seluruh pakaiannya telah basah usai terkena siraman air comberan ketika melintas di kawasan tersebut.

Terpisah, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pelaku penyiraman tersebut merupakan seorang anak di bawah umur.

“Dari hasil penanganan awal, polisi mengamankan terduga pelaku berinisial N (15), warga Petamburan,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).

Sementara itu, Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Haris Akhmad Basuki menegaskan pihaknya melakukan pendekatan humanis, mengingat terduga pelaku masih di bawah umur.

(Erha Aprili Ramadhoni)