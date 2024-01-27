Alam Ganjar Tekankan Kepercayaan Diri Generasi Muda Sebagai Modal Awal Pembangunan Bangsa

BOGOR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar tampil dalam kegiatan yang diselenggarakan Muda Bicara di Kopi Bento, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Alam Ganjar mengisi kegiatan tersebut dengan ketiga narasumber lainnya menyampaikan persoalan dan berbagai isu kepemudaan lainnya.

"Kita bincang banyak soal tenaga kerjaan, eSport, branding dan kepercayaan diri karena melihat kondisi bagaimana anak muda saat ini punya potensi yang luar biasa tapi sebetulnya perlu ada pemantik khusus," ujar Alam, Sabtu (27/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut juga Alam berikan pesan dan motivasi generasi muda sebagai penerus dalam memanfaatkan bonus demografi yang selama ini digaungkan oleh berbagai kalangan.

Momen tersebut, lanjut Alam, tidak boleh disia-siakan sebab apabila tercapai akan jadi Boomerang untuk bangsa Indonesia di masa depan. Dirinya menegaskan untuk memanfaatkan potensi dalam diri dengan memperkuat tekad dan kreatifitas.

Dengan demikian, harapannya agar kegiatan ini bisa memberikan semangat dan wawasan terkait bagaimana potensi diri bisa dioptimalkan semaksimal mungkin.