Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Alam Ganjar Tekankan Kepercayaan Diri Generasi Muda Sebagai Modal Awal Pembangunan Bangsa

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |20:50 WIB
Alam Ganjar Tekankan Kepercayaan Diri Generasi Muda Sebagai Modal Awal Pembangunan Bangsa
A
A
A

BOGOR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar tampil dalam kegiatan yang diselenggarakan Muda Bicara di Kopi Bento, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Alam Ganjar mengisi kegiatan tersebut dengan ketiga narasumber lainnya menyampaikan persoalan dan berbagai isu kepemudaan lainnya.

"Kita bincang banyak soal tenaga kerjaan, eSport, branding dan kepercayaan diri karena melihat kondisi bagaimana anak muda saat ini punya potensi yang luar biasa tapi sebetulnya perlu ada pemantik khusus," ujar Alam, Sabtu (27/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut juga Alam berikan pesan dan motivasi generasi muda sebagai penerus dalam memanfaatkan bonus demografi yang selama ini digaungkan oleh berbagai kalangan.

Momen tersebut, lanjut Alam, tidak boleh disia-siakan sebab apabila tercapai akan jadi Boomerang untuk bangsa Indonesia di masa depan. Dirinya menegaskan untuk memanfaatkan potensi dalam diri dengan memperkuat tekad dan kreatifitas.

Dengan demikian, harapannya agar kegiatan ini bisa memberikan semangat dan wawasan terkait bagaimana potensi diri bisa dioptimalkan semaksimal mungkin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement