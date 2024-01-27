Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bazar Minyak Goreng Murah Partai Perindo Berikan Solusi untuk Warga

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |20:47 WIB
Bazar Minyak Goreng Murah Partai Perindo Berikan Solusi untuk Warga
A
A
A

BEKASI - Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng murah di Perumahan Telaga Harapan RW 11, Desa Telaga Murni, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Sabtu (27/1/2024). Kehadiran bazar murah dari tiga Caleg Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil itu memberikan solusi.

"Menurut saya bazar murah Rp.5 ribu per liter dari tiga Caleg Partai Perindo itu kasih solusi disaat lagi bokek ya," kata Mariam (38) warga Perumahan Telaga Harapan RW 11 di lokasi, Sabtu (27/1/2024).

Ibu muda itu juga mengaku harga minyak goreng di tebus murah itu jauh lebih murah dibandingkan harga di toko dan warung.

"Dengan harga Rp.5 ribu perliter itu lebih murah. Kalo di toko warung bisa Rp.16 ribu ada juga Rp.17 ribu mahal kan," katanya.

Dia berterimakasih untuk Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu. Sebab bazar murah ini sangat membantu dan bermanfaat.

Halaman:
1 2
      
