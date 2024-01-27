Caleg Perindo Tengku Ryan Novandi Gelar Pasar Murah Minyak Goreng di Medan Timur dan Medan Deli

MEDAN - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Tengku Muhammad Ryan Novandi, menggelar kegiatan pasar murah minyak goreng di dua lokasi di Kecamatan Medan Timur dan Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (27/1/2024) sore.

Kegiatan pasar murah ini diperuntukkan bagi warga yang telah mengantongi Kartu Tanda Berasuransi (KTA) Partai Perindo, maupun warga lain yang ingin menjadi kader Partai Perindo.

Lokasi pasar murah pertama digelar di Jalan Bilal Ujung, Gang Saudara, Kelurahan Pulo Brayat Darat, Kecamatan Medan Timur. Sempitnya gang di lokasi acara pasar murah tak mengurungkan niat Tengku Ryan untuk menemui dan menyerahkan minyak goreng yang bisa ditebus masyarakat dengan harga Rp 5 ribu perkilogram. Di lokasi tersebut Tengku Ryan juga sempat berdialog langsung dengan ratusan anggota dan simpatisan Partai Perindo yang akan menjadi konstituennya.

Sementara lokasi kedua berada di Jalan Padi, Lingkungan XIX, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Di lokasi ini, Tengku Ryan sempat dikepung ratusan inang-inang yang ingin melihat ketampanan putra dari mantan Gubernur ke-17 Sumatera Utara, yang juga caleg nomor urut 1 DPR-RI Partai Perindo dari Dapil Sumut-I, Tengku Erry Nuradi itu dari dekat.

Tengku Ryan mengatakan mereka terus turun ke akar rumput untuk membantu masyarakat yang kini tengah kesulitan mendapatkan bahan pokok, khususnya minyak goreng yang kini harganya semakin tinggi di pasar.

"Iya, kita terus menyalurkan bantuan minyak goreng murah ini. Ini program nasional kita yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Ryan.

Sejak masa kampanye digelar, kata Ryan, sudah ada ribuan liter minyak goreng murah yang mereka salurkan ke masyarakat. Antusiasme masyarakat menerima manfaat program ini pun diakuinya sangat tinggi.