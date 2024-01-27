Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Tengku Ryan Novandi Gelar Pasar Murah Minyak Goreng di Medan Timur dan Medan Deli

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |20:24 WIB
Caleg Perindo Tengku Ryan Novandi Gelar Pasar Murah Minyak Goreng di Medan Timur dan Medan Deli
A
A
A

MEDAN - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Tengku Muhammad Ryan Novandi, menggelar kegiatan pasar murah minyak goreng di dua lokasi di Kecamatan Medan Timur dan Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (27/1/2024) sore.

Kegiatan pasar murah ini diperuntukkan bagi warga yang telah mengantongi Kartu Tanda Berasuransi (KTA) Partai Perindo, maupun warga lain yang ingin menjadi kader Partai Perindo.

Lokasi pasar murah pertama digelar di Jalan Bilal Ujung, Gang Saudara, Kelurahan Pulo Brayat Darat, Kecamatan Medan Timur. Sempitnya gang di lokasi acara pasar murah tak mengurungkan niat Tengku Ryan untuk menemui dan menyerahkan minyak goreng yang bisa ditebus masyarakat dengan harga Rp 5 ribu perkilogram. Di lokasi tersebut Tengku Ryan juga sempat berdialog langsung dengan ratusan anggota dan simpatisan Partai Perindo yang akan menjadi konstituennya.

Sementara lokasi kedua berada di Jalan Padi, Lingkungan XIX, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Di lokasi ini, Tengku Ryan sempat dikepung ratusan inang-inang yang ingin melihat ketampanan putra dari mantan Gubernur ke-17 Sumatera Utara, yang juga caleg nomor urut 1 DPR-RI Partai Perindo dari Dapil Sumut-I, Tengku Erry Nuradi itu dari dekat.

Tengku Ryan mengatakan mereka terus turun ke akar rumput untuk membantu masyarakat yang kini tengah kesulitan mendapatkan bahan pokok, khususnya minyak goreng yang kini harganya semakin tinggi di pasar.

"Iya, kita terus menyalurkan bantuan minyak goreng murah ini. Ini program nasional kita yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Ryan.

Sejak masa kampanye digelar, kata Ryan, sudah ada ribuan liter minyak goreng murah yang mereka salurkan ke masyarakat. Antusiasme masyarakat menerima manfaat program ini pun diakuinya sangat tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181414//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181410//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-fiXl_large.jpg
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181397//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-YgUZ_large.jpeg
Sekjen Perindo Tegaskan Semangat Energi Baru Indonesia dalam Rakernas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement