Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Pasar Murah, Caleg Perindo Berman Nainggolan Disanjung Masyarakat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |16:06 WIB
Gelar Pasar Murah, Caleg Perindo Berman Nainggolan Disanjung Masyarakat
Bazar murah Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg Perindo untuk Dapil 4 DPRD DKI Jakarta Berman Nainggolan menggelar pasar murah di Jalan Rawa Jaya III, RT.12/RW.6, Pisangan Tim, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kegiatan itu disanjung baik masyarakat.

Salah satu warga bernama Nurhikmah mengaku dirinya hanya membutuhkan Rp20.000 untuk menukar sembako dan mendapatkan beras 2,5 kilogram dan dua paket minyak goreng.

"Membantu sekali, karena kan harganya lebih murah dari pada di pasar-pasar lain," kata Nurhikmah kepada wartawan, Minggu (28/1/2024).

Ia berharap agar Partai Perindo dan Berman terus menggemakan program bazar murah ini. Hal ini lantaran berdampak positif bagi masyarakat khususnya rakyat kecil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement