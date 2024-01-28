Gelar Pasar Murah, Caleg Perindo Berman Nainggolan Disanjung Masyarakat

JAKARTA - Caleg Perindo untuk Dapil 4 DPRD DKI Jakarta Berman Nainggolan menggelar pasar murah di Jalan Rawa Jaya III, RT.12/RW.6, Pisangan Tim, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kegiatan itu disanjung baik masyarakat.

Salah satu warga bernama Nurhikmah mengaku dirinya hanya membutuhkan Rp20.000 untuk menukar sembako dan mendapatkan beras 2,5 kilogram dan dua paket minyak goreng.

"Membantu sekali, karena kan harganya lebih murah dari pada di pasar-pasar lain," kata Nurhikmah kepada wartawan, Minggu (28/1/2024).

Ia berharap agar Partai Perindo dan Berman terus menggemakan program bazar murah ini. Hal ini lantaran berdampak positif bagi masyarakat khususnya rakyat kecil.