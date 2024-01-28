Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Murah di Bekasi, Caleg Perindo Sururi Alfaruq: Semoga Bermanfaat

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |15:55 WIB
Bazar murah Partai Perindo (Foto: MPI)
Bazar murah Partai Perindo (Foto: MPI)
BEKASI - Tiga calon anggota legislatif (Caleg) Partai Perindo menggelar bazar tebus minyak goreng murah harga Rp. 5000 perliter. Sebanyak 500 liter minyak goreng itu digelar di Kampung Gelonggong RT.01/RW.06, Desa Karangrahayu, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Minggu (28/1/2024).

Dalam kesempatan itu dihadiri tiga caleg, yakni Sururi Alfaruq dari Caleg untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII, bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6 Nyai Rahmawati.

"Hari ini kami melakukan bazar murah minyak goreng seperti biasa ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan dari sebelum-sebelumnya," kata Ayun di lokasi, Minggu (28/1/2024).

Caleg nomor urut 1 pada kertas suara itu mengatakan, bazar murah ini upaya Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT), membantu masyarakat menengah ke bawah.

"Seperti yang kita ketahui kan harga minyak di pasaran itu harganya Rp. 16 ribu. Kalau di kami ini cuma Rp5 ribu, jadi ini upaya kita membatu masyarakat menengah kebawah," ujarnya.

