Tebus Bazar Minyak Goreng Murah Perindo, Warga Karangrahayu: Berkah Musim Hujan

BEKASI - Ratusan warga mengikuti bazar minyak goreng murah Partai Perindo di Kampung Gelonggong RT.01/RW.06, Desa Karangrahayu, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Minggu (28/1/2024).

Warga menyebut bazar murah Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) itu berkah di musim penghujan.

Nurlela (47) warga Kampung Gelonggong RT.01/RW.06, Ia sengaja datang sejak pagi sebelum acara di mulai karena takut kehabisan untuk menebus minyak goreng Rp.5 ribu itu. Bahkan Dia rela di guyur hujan.

"Saya datang pas tadi ujan udah nungguin disini, mau pulang takut ke abisan soalnya mumpung murah cuma Rp.5 ribu," kata Nisa si lokasi, Minggu (28/1/2024).

Menurut Dia bazar murah Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu sangat bermanfaat, apa lagi di cuaca musim penghujan.

BACA JUGA: Caleg Perindo Lisa Mariana Ingin Petani Indonesia Sukses seperti Australia dan Amerika

"Menurut saya bazar Partai Perindo ini sangat bermanfaat ya, apa lagi di musim hujan kaya gini pasti kan di perluin bangat buat stok juga," ucap Dia.