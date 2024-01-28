Caleg Perindo Lisa Mariana Ingin Petani Indonesia Sukses seperti Australia dan Amerika

JAKARTA - Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jakarta III Partai Perindo Lisa Mariana Wardhana berjanji akan mendorong peningkatan income masyarakat khususnya petani. Dia ingin melihat petani Indonesia sama seperti petani Australia dan Amerika Serikat.

Politisi partai yang dikenal modern yang peduli rakyat kecil itu mengatakan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani telah lama menjadi kerinduannya. Dia menginginkan masyarakat petani dapat sukses dengan meningkatkan hasil petani.

"Kami merindukan itu saya merindukan itu. Bagaimana masyarakat petani yang berhasil sehingga mereka menghasilkan income yang lebih," kata politisi partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, Minggu (28/1/2024).

Ini disampaikan Lisa di sela menggelar program andalan Perindo, Bazar Murah Minyak Goreng di Jalan Jambu Air, Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat.

Lebih detail politisi partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu yakin hal itu dapat dilakukan. Hal itu karena melihat kenyataan luas dan suburnya tanah Indonesia saat ini.

Dia yakin dengan tanah yang subur dan lahan yang luas para petani Indonesia dapat diangkat derajatnya menjadi kelompok uang sejahtera. Petani Indonesia dapat bersaing dengan petani negara lain seperti Australia dan Amerika.

"Saya berharap petani Indonesia menjadi kaya raya seperti petani di Australia yang menghasilkan dagig daging super. Kemudian Amerika buah buahannya bangkok, juga sayur mayurnya, berasnya. Saya berharap begitu ya karena kita memilik tanah luas dan subur," jelasnya.

(Salman Mardira)