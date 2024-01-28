Momen Keseruan Senam Sehat Warga Subang Bareng Caleg Perindo Ratih Purnamasari

SUBANG - Puluhan ibu-ibu warga Pantura Subang, Jawa Barat, begitu antusias senam sehat bareng Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Ratih Purnamasari, Jumat (26/1/2024). Dalam senam sehat itu, Ratih juga melaksanakan sosialisasi Pemilu 2024 kepada masyarakat.

Puluhan warga di Desa Cigugur Kidul, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang , mengikuti senam sehat. Peserta senam yang merupakan ibu-ibu ini tampak antusias mengikuti gerakan-gerakan senam.

BACA JUGA:

Caleg Perindo Ratih Purnamasari Senam Sehat Bareng Ibu-Ibu di Subang

Menurut Ratih yang juga merupakan Wakil Ketua Kartini Perindo, senam ini dilaksanakan untuk mengajak masyarakat hidup sehat. Selain itu juga untuk melakukan sosialisasi dan mengenalkan partai Perindo dan dirinya kepada masyarakat.