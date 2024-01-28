Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Ratih Purnamasari Senam Sehat Bareng Ibu-Ibu di Subang

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |21:35 WIB
Caleg Perindo Ratih Purnamasari Senam Sehat Bareng Ibu-Ibu di Subang
Caleg Perindo Ratih Purnamasari. (Foto: Yudy Heryawan)
A
A
A

SUBANG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo , Ratih Purnamasari, menggelar senam sehat bersama puluhan warga Pantura Subang, Jawa Barat. Dalam senam sehat itu, Ratih juga melaksanakan sosialisasi Pemilu 2024 kepada masyarakat.

Puluhan warga di Desa Cigugur Kidul, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang , mengikuti senam sehat. Peserta senam yang merupakan ibu-ibu ini tampak antusias mengikuti gerakan-gerakan senam.

BACA JUGA:

Warga Kalasan Sleman Terbantu Bazar Murah dari Perindo, Bisa Mengirit Pengeluaran 

Senam sehat ini digelar untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Senam sehat ini digelar oleh caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jabar 9 Subang, Majalengka, dan Sumedang, Ratih Purnamasari.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
