Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Kalasan Sleman Terbantu Bazar Murah dari Perindo, Bisa Mengirit Pengeluaran

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |21:21 WIB
Warga Kalasan Sleman Terbantu Bazar Murah dari Perindo, Bisa Mengirit Pengeluaran
Bazar minyak goreng murah di Sleman. (Foto: Erfan Erlin)
A
A
A

DIY - Partai Perindo kembali menggelar bazar minyak goreng tebus murah. Kali ini, Jumat (26/1/2024) mereka melaksanakannya di Balai RW 01 Perumahan Purwomartsni Bromonilan Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman. 

Salah seorang warga Dewi Septiani mengaku sangat senang dengan program yang dilaksanakan oleh Partai Perindo ini. Dengan program tersebut dia bisa menghemat pengeluaran terutama untuk kebutuhan dapurnya. 

"Ya sangat menghemat sekali," ujarnya. 

BACA JUGA:

Hujan Tak Surutkan Warga Malang Datangi Cek Kesehatan Gratis Partai Perindo 

Dewi mengatakan selama ini hanya mengetahui kepedulian Perindo dari siaran televisi. Ternyata kali ini dia juga merasakan manfaat dari program partai perindo yang peduli dengan masyarakat kecil. 

Dia berharap agar partai-partai yang lainnya juga mengikuti langkah Perindo yang selalu peduli dengan rakyat kecil. Apalagi di saat seperti sekarang ini di mana harga-harga kebutuhan pokok mulai menunjukkan peningkatan. 

 BACA JUGA:

Sementara itu, acara bazar tersebut mendapat antusiasme tinggi dari warga. Warga yang didominasi ibu rumah tangga menyerbu bazar tebus murah minyak goreng kali ini. Bahka calon anggota legislatif Dapil 3 Kalasan, Ngemplak Sleman, Aulia Hibatullah harus menambah stok. 

Kali ini, caleg nomor urut 5 ini memang berkolaborasi dengan caleg DPR RI nomor urut 1 Brigjen Purn TNI Bonifasius Widyantoko Sambodo. Mereka berdua mencoba mengenal lebih dekat dengan warga Bromolinan. 

Boni mengatakan, bazar tebus murah minyak goreng ini merupakan turunan dari DPP Partai perindo yang ingin membantu masyarakat kecil di tengah kesulitan ekonomi belakangan ini. Tak hanya menyesal kalangan ekonomi bawah ternyata bazar kali ini juga diminati oleh warga perumahan. 

"Ini menunjukkan jika minyak goreng diminati dan ditunggu berbagai kalangan," kata dia. 

Beni menuturkan antusiasme masyarakat ini memang cukup membuatnya bahagia. karena selama ini dasar minyak goreng dilaksanakan di lokasi-lokasi pinggiran di mana Banyak masyarakat yang berada di garis kemiskinan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement