Warga Kalasan Sleman Terbantu Bazar Murah dari Perindo, Bisa Mengirit Pengeluaran

DIY - Partai Perindo kembali menggelar bazar minyak goreng tebus murah. Kali ini, Jumat (26/1/2024) mereka melaksanakannya di Balai RW 01 Perumahan Purwomartsni Bromonilan Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman.

Salah seorang warga Dewi Septiani mengaku sangat senang dengan program yang dilaksanakan oleh Partai Perindo ini. Dengan program tersebut dia bisa menghemat pengeluaran terutama untuk kebutuhan dapurnya.

"Ya sangat menghemat sekali," ujarnya.

Dewi mengatakan selama ini hanya mengetahui kepedulian Perindo dari siaran televisi. Ternyata kali ini dia juga merasakan manfaat dari program partai perindo yang peduli dengan masyarakat kecil.

Dia berharap agar partai-partai yang lainnya juga mengikuti langkah Perindo yang selalu peduli dengan rakyat kecil. Apalagi di saat seperti sekarang ini di mana harga-harga kebutuhan pokok mulai menunjukkan peningkatan.

Sementara itu, acara bazar tersebut mendapat antusiasme tinggi dari warga. Warga yang didominasi ibu rumah tangga menyerbu bazar tebus murah minyak goreng kali ini. Bahka calon anggota legislatif Dapil 3 Kalasan, Ngemplak Sleman, Aulia Hibatullah harus menambah stok.

Kali ini, caleg nomor urut 5 ini memang berkolaborasi dengan caleg DPR RI nomor urut 1 Brigjen Purn TNI Bonifasius Widyantoko Sambodo. Mereka berdua mencoba mengenal lebih dekat dengan warga Bromolinan.

Boni mengatakan, bazar tebus murah minyak goreng ini merupakan turunan dari DPP Partai perindo yang ingin membantu masyarakat kecil di tengah kesulitan ekonomi belakangan ini. Tak hanya menyesal kalangan ekonomi bawah ternyata bazar kali ini juga diminati oleh warga perumahan.

"Ini menunjukkan jika minyak goreng diminati dan ditunggu berbagai kalangan," kata dia.

Beni menuturkan antusiasme masyarakat ini memang cukup membuatnya bahagia. karena selama ini dasar minyak goreng dilaksanakan di lokasi-lokasi pinggiran di mana Banyak masyarakat yang berada di garis kemiskinan.