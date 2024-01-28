Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Michael Sosialisasi Mencoblos Surat Suara Pemilu 2024 di Sawahan

Lukman Hakim , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |16:45 WIB
Caleg Perindo Michael Sosialisasi Mencoblos Surat Suara Pemilu 2024 di Sawahan
Caleg Perindo Michael (Foto: MPI)
A
A
A

 

SURABAYA - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Surabaya dari Partai Perindo Dapil 4, Michael SH MH menyapa warga Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Minggu (28/1/2024).

Warga yang hadir sangat antusias menyimak paparan dari Michael. Dia menjelaskan kepada warga yang rata-rata ibu ibu mengenai jumlah surat suara dan warnanya.

Berulang kali Michael menjelaskan lagi untuk memastikan masyarakat mengerti dan tidak salah pilih. "Jangan lupa, yang dicoblos di surat suara, pojok kanan bawah. Ada nama Michael nomor 1," katanya.

Dalam kesempatan ini juga dibarengi dengan acara tebus murah minyak goreng dan beras. Setidaknya, ada sebanyak 30 botol minyak goreng ukuran 1 liter dan 30 kilogram (kg) beras. Untuk satu liter, dijual seharga Rp5 ribu. Untuk beras juga sama, 1 kg dibanderol Rp5 ribu.

Tebus murah ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kesulitan yang dihadapi. “Saya tidak bisa memberikan sembako ini secara gratis pada warga karena itu akan menjadi pelanggaran kampanye,” kata Michael.

Halaman:
1 2
      
