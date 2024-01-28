Adakan Senam Sehat, Caleg Ratih Purnamasari Sosialisasikan Perindo agar Lebih Dikenal

SUBANG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Ratih Purnamasari mengadakan senam sehat bareng puluhan ibu-ibu warga Pantura Subang, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024). Ratih sekaligus mensosialisasikan Perindo agar lebih dikenal masyarakat.

“Hari ini saya mengadakan senam sehat bersama tandem saya, supaya sehat dan sosialisasikan Partai Perindo agar lebih dikenal masyarakat sekitar sini,” ucap Ratih.

Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jabar 9 Subang, Majalengka, dan Sumedang itu berbaur dengan puluhan warga di Desa Cigugur Kidul, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang. Peserta senam yang merupakan ibu-ibu ini tampak antusias mengikuti gerakan-gerakan senam.